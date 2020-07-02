Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений

Он призвал и дальше развивать форму онлайн-голосования

Политконсультант, автор Telegram-канала "Давыдов. Индекс" Леонид Давыдов заявил, что российское общество выработало новую электоральную культуру. По его словам, голосование по поправкам к Конституции России прошло без нарушений.

"За последние годы общество выработало выборную культуру, и эта кампания полностью в неё укладывается, - сказал Леонид Давыдов "АиФ". - Её особенностью была недельная длительность голосования. Конечно, сотрудники участковых избирательных комиссий устали от большой нагрузки - почти миллион человек были задействованы в обеспечении этой избирательной машины. Но для избирателей это, конечно, было удобно. Особенно в условиях, когда надо соблюдать определенные меры предосторожности из-за коронавируса. Были опасения, что при таком растянутом голосовании может быть больше нарушений. Но, как мы видим, ничего из ряда вон выходящего не было. Были какие-то мелкие нарушения, но судя по реакции всех сторон, они не носили массовый характер".

По мнению политконсультанта, электронная форма голосования оказалась крайне удобной для избирателей. Такой способ волеизъявления близок молодым гражданам, поэтому они охотно приняли участие в голосовании. Раньше, как говорит Давыдов, молодежь было тяжело затащить на избирательные участки. "Поэтому для избирательной системы и для общества будет очень полезно, если голосование онлайн будет и дальше развиваться", - отметил эксперт.

По мнению многочисленных экспертов и независимых наблюдателей, голосование по поправкам к Конституции прошло в атмосфере максимальной открытости. Как считают специалисты, Москва задала высокий электоральный стандарт, обеспечив присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

На данный момент Центризбирком обработал 99,97% протоколов на Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. 77,92% россиян проголосовали за принятие поправок.

Напомним, что в столице трудилось около 21 500 наблюдателей от НКО, общественных организаций и парламентских партий. На всех 3608 участках круглосуточно работали камеры видеонаблюдения. Их как минимум две на каждом участке. Кадры с них получал видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

В штабе находились 140 человек, которые отслеживали возможные нарушения на установленных в видеоцентре мониторах. В штабе 24 монитора для работы наблюдателей, 4 монитора для работы старших сотрудников (также являются гостевыми мониторами) и 6 мониторов руководителей штаба. Все видеозаписи хранятся до конца голосования, чтобы в любой момент можно было проверить поступившую заявку о нарушении.

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