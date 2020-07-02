Политолог Дмитрий Журавлев высоко оценил открытость процедуры голосования по Конституции в Москве

Никаких подтасовок, безопасность в период коронавируса

Результат голосования по внесению изменений в Конституцию был очевиден.

Своими соображениями поделился генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Результат голосования не удивил и вполне ожидаем. Люди безоговорочно поддерживают серьезный социальный блок в поправках. Регионы, особенно не большие и не богатые города, дают больше процент "за". Города-миллионники дают и явку ниже, и больше голосов "против". Дело в том, что чем выше уровень жизни, тем менее патерналистски настроены люди. Граждане с достатком среднего и выше среднего уровня живут по принципу: государство, ты нам не мешай. А бедные, наоборот, живут по принципу: государство, ты нам помоги", - объяснил Журавлев в интервью изданию "Аргументы и Факты".

По его словам, электронное голосование приживется в нашей стране, а такая практика будет распространяться по миру.

"Уверен, что такой формат электронного голосования у нас в стране приживется. Я человек старой школы и сходил отдать свой голос на участок, но понимаю, что онлайн голосование — это завтрашний день <…> Молодое поколение живет, не расставаясь со смартфонами, и очень важно, что они со временем так же будут активно голосовать, как и их родители. Очень правильно, что их голоса будут услышаны", - отметил Журавлев.

Хотелось бы, чтобы в следующем избирательном цикле было больше городов, которые имеют возможность электронно голосовать. Ясное дело, что в ряде городов попросту нет так такого портала, как mos.ru, поэтому у них нет технической возможности голосовать онлайн.

"Но процесс, как говорится, пошел и будет только ускоряться. Думаю, что в следующем году, во время выборов в Госдуму уже можно будет устраивать онлайн голосование не в двух, а, допустим, в 10 регионах", - сказал специалист.

Еще одна новация, которую отмечает политолог - голосование в течение недели, а не одного дня. Многие боялись, что это дает больше времени для подтасовок результатов волеизъявления, но везде стояли камеры, за урнами следили наблюдатели.

"Комиссиям было, конечно, сложнее работать, но зато была обеспечена большая безопасность для избирателей в период борьбы с коронавирусом", - добавил Журавлев.

Для федеральной власти было важно получить не только условный плюс на голосовании, но такой плюс, который признает общество. Поэтому она заинтересована в отсутствии нарушений и делает все, чтобы это контролировать.

"Пределов совершенству, конечно, нет, но это голосование — лучший вариант из всех, которые я видел", - заключил эксперт.

Голосование по поправкам прошло в России с 25 июня по 1 июля. По данным после обработки 99,97% протоколов за принятия поправок в Основном законе проголосовали 77,92% россиян, против изменений высказались 21,27%.

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