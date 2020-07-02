Известный политолог отметил неоспоримую легитимность голосования по Конституции

Серьезных нарушений не было

Политолог, основатель консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев рассказал о своих выводах относительно предварительных итогов завершившегося сегодня голосования по поправкам в Конституцию.

По его мнению, высокая явка на голосовании и большой процент голосов "за" стали возможными по двум причинам.

"Во-первых, это голосование показывает уровень доверия людей президенту. А, во-вторых, каждый, я думаю, нашел в поправках что-то такое, что было для него важно. Потому что поправки коснулись всех людей в стране — пенсионеров, семей с детьми и т.д.", - отметил Гусев в интервью "Аргументам и фактам".

Он отметил, что серьезных нарушений на голосовании не было, поэтому оснований сомневаться в легитимности итогов нет.

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