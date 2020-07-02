Павел Данилин: Процесс голосования по поправкам был достаточно открытым

А еще - удобным и безопасным

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин заявил, что россияне, проголосовавшие за принятие поправок в Основной закон, тем самым выразили свое доверие президенту Владимиру Путину.

"Результат по явке оказался выше ожидаемого - ждали 50%, получилось более 65. Поддержка поправок свыше 70% - тоже очень хороший результат. Вообще, это по сути уровень поддержки президента. Он ведь стал одним из главных инициаторов изменений в Конституцию, и сейчас вновь подтвердил свой высокий рейтинг у населения. Хотя надо сказать, что поправки стали во многом народным творчеством, и этим тоже объясняется такой высокий процент голосов "за"", - сказал Павел Данилин "АиФ".

По его мнению, явка выросла и за счет того, что голосование шло неделю. Если бы оно длилось всего один день, то некоторые граждане могли бы испугаться большого скопления граждан на избирательных участках. В нынешних условиях такие опасения вполне оправданы. Однако организаторам удалось максимально обезопасить избирателей от COVID-19.

Павел Данилин назвал прекрасной задумкой онлайн-голосование. Эта форма волеизъявления позволила москвичам показать столь высокую явку. "Есть люди, которые сомневаются в чистоте электронного голосования. Но тогда они должны сомневаться и в чистоте электронных счетов, которые они имеют в банке. А ведь все уже привыкли иметь такие личные кабинеты, переводить деньги онлайн и т.д. Электронное голосование в этом смысле защищено не менее, если не более серьезно, чем наши финансовые операции в интернет-банке", - заявил политолог.

Данилин предположил, что растянутый во времени процесс волеизъявления будет использован и в Единый день голосования 13 сентября. Ведь это удобно и безопасно, уверен эксперт.

На данный момент Центризбирком обработал 99,97% протоколов на Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. 77,92% россиян проголосовали за принятие поправок.

По мнению многочисленных экспертов и независимых наблюдателей, голосование по поправкам к Конституции прошло в атмосфере максимальной открытости. Как считают специалисты, Москва задала высокий электоральный стандарт, обеспечив присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

Напомним, что в столице трудилось около 21 500 наблюдателей от НКО, общественных организаций и парламентских партий. На всех 3608 участках круглосуточно работали камеры видеонаблюдения. Их как минимум две на каждом участке. Кадры с них получал видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

В штабе находились 140 человек, которые отслеживали возможные нарушения на установленных в видеоцентре мониторах. В штабе 24 монитора для работы наблюдателей, 4 монитора для работы старших сотрудников (также являются гостевыми мониторами) и 6 мониторов руководителей штаба. Все видеозаписи хранятся до конца голосования, чтобы в любой момент можно было проверить поступившую заявку о нарушении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"