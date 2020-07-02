Еще 1055 человек вылечились от COVID-19 за сутки в Москве

Общее число выздоровевших увеличилось до 153 248

В Москве вылечили еще 1 055 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 055 пациентов", - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 153 248, передает ТАСС.

При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации. Кроме того, им предлагают стать донорами плазмы с антителами к коронавирусу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"