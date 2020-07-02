Дочь Бодрова-младшего впервые предстала перед широкой публикой

Она пошла по стопам отца

21-летняя Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, выступила в роли ведущей на закрытии международного кинофестиваля "Зеркало". Это первое заметное появление девушки на широкой публике.

30 июня Ольга Бодрова вышла на сцену вместе с актером Юрием Колокольниковым. Она предстала в черном платье и с короткой прической.

Бодрова - начинающая актриса, к тому же она никогда не работала ведущей. Несмотря на это, Ольга держалась уверенно и непринужденно, почти не уступая своему опытному коллеге.

"Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким", - цитирует Бодрову kp.ru. Фестиваль авторского кино она назвала волшебством, к которому ей посчастливилось прикоснуться.

Ольге было четыре года, когда ее знаменитый отец пропал без вести при сходе ледника в Кармадонском ущелье в 2002 году. Дочь Бодрова поступила в ГИТИС. Недавно она сыграла в картине "Калашников", которую снял ее дедушка - режиссер Сергей Бодров-старший. Правда, сцена с Ольгой не вошла в ленту. "Она все сделала хорошо. Умница. Вот такая жестокая профессия", - сказал Бодров-старший, объяснив, что фильм пришлось сокращать.

Отметим, что у Ольги есть брат - 17-летний Александр, который читает рэп под псевдонимом Simple Саня. В столичной студии он записал два трека и хочет выступать перед многочисленной публикой. "Он тоже уже пробует себя в кино. Снялся в картине про молодежь", - говорил Бодров-старший.

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