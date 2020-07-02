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"Я обескуражена": Орбакайте сделала заявление после травли в Сети

10:09
  • четверг
  • 02 июля 2020

Она подверглась необоснованной критике

Кристина Орбакайте неожиданно столкнулась с наплывом хейтеров. Певицу раскритиковали после того, как она сфотографировалась в маске и призвала граждан заботиться о себе и окружающих. Одни недоброжелатели заявили, что маска бесполезна и даже опасна, а другие обвинили звезду в попытке заработать на рекламе. О какой рекламе идет речь, они толком не объяснили. 
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Кристину Орбакайте удивила такая бурная реакция подписчиков. Она носит маску в общественных местах не ради рекламы, а ради сохранения здоровья. 

"Я обескуражена. Что я могу при этом рекламировать? Почему-то все подозревают меня в какой-то рекламе. В рекламе чего, кого? Нашего здоровья? Самосохранения? Уважения к другим? Да, это маска может не защитить вас от окружающей заразы, но она может защитить от вас, если вы сами еще не знаете, что заражены и болеете. Это очень важно, это действительно работает", - сказала дочь Примадонны на видео, опубликованном в Instagram.   

Неужели, задалась вопросом певица, людям так понравилось сидеть дома - без концертов, кинотеатров, без общественных мероприятий? Видимо, да, раз они так активно выступают против средств индивидуальной защиты. Такая маленькая часть гардероба, как маска, может спасти нас от болезни, уверена Кристина Орбакайте. "Берегите друг друга. Всем мира и здоровья!" - обратилась она к друзьям и недругам.   

- Кристина, вы все правильно делаете! Думаете не только о себе, но и об окружающих, - поддержали звезду в комментариях. 

- Ходить без маски в общественных местах считаю неуважением к окружающим, и Вы всё верно сказали. 

- Кристина, какая же ты умница! Тебя слушать - одно удовольствие!

- Все правильно! Я живу в Милане, и у нас все поголовно в масках ходят. 

- Самые правильные слова и нужные слова. 

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