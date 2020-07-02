"Вам должно быть стыдно": переболевший COVID-19 Том Хэнкс разочаровался в людях

Существуют три вещи, чтобы попасть в завтрашний день

Американский актер Том Хэнкс раскритиковал людей, которые не верят в коронавирус и не носят средства индивидуальной защиты.

Чтобы остановить распросранение инфекции, каждый человек должен внести свой "вклад в общее дело", пишет CNN.

"На самом деле есть только три вещи, которые мы можем сделать, чтобы попасть в завтрашний день: надеть маску, держать социальную дистанцию и мыть руки. Эти вещи так просты, так легки, что, если кто-то не может найти в себе силы практиковать их, то…да просто как вам не стыдно?!", - возмутился Хэнкс.

О том, что Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, стало известно в начале марта. У супругов ухудшилось самочувствие, они жаловались на слабость и боли в теле. Кроме того, у жены Хэнкса был озноб и поднялась температура. Тем не менее, они перенесли COVID-19 без осложнений и быстро пошли на поправку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"