В России за сутки выявили еще 6760 заболевших коронавирусом

Скончались 147 человек

В России выявили еще 6760 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 661165.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 662. В Подмосковье заболел еще 317 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 147 пациентов с коронавирусом. Из них 39 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 9683 человека.

Вылечились от коронавируса 6047 человек. Общее число выздоровевших достигло 428978.

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