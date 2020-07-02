Главы Минэнерго России и Азербайджана обсудят глобальную энергетику

Энергетика испытывает на себе серьезное давление

Развитие мировой энергетики и ключевые политические риски обсуждают на международной конференции члены дискуссионного клуба "Валдай" и представители Азербайджанского центра анализа международных отношений.

Экспертная сессия проходит в режиме видеоконференции. В ближайшие часы к обсуждениям присоединятся главы профильных министерств двух стран.

В последнее время глобальная энергетика испытывает на себе серьёзные политические риски и давление. Россия и Азербайджан, как одни из крупнейших поставщиков энергоносителей, не оставляют ситуацию без внимания.

"Мы видим, что энергетика оказывается замешана в огромное количество конфликтов самого разного, самой разной идеологии, самого разного происхождения, самого разного развития. В частности, это касается и того, что происходит на Ближнем Востоке и того, что происходит и в Северной Америке, в общем по всему миру. Политические риски, к сожалению, идут рука об руку с энергетикой, или энергетика идёт рука об руку с ними", - председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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