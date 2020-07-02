ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число участников Московского инновационного кластера превысило 10 тысяч

10:23
  • четверг
  • 02 июля 2020

Им доступно более 200 мер поддержки

Число участников Московского инновационного кластера превысило 10 тысяч организаций. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Сотрудничество в рамках кластера между компаниями-разработчиками, исследовательскими и производственными площадками упрощает для них реализацию проектов и позволяет вместе браться за более сложные задачи. Правительство Москвы старается им в этом помочь, создать все условия для успешной и продуктивной работы", - сказала Сергунина.

В состав МИК входят крупные корпорации, малые и средние технологичные предприятия, стартапы, технопарки, исследовательские институты и научные центры ведущих вузов. Участникам МИК доступно более 200 мер поддержки и широкий набор полезных инструментов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Участники МИК
Участники МИК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.