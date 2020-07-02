Им доступно более 200 мер поддержки

Число участников Московского инновационного кластера превысило 10 тысяч организаций. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Сотрудничество в рамках кластера между компаниями-разработчиками, исследовательскими и производственными площадками упрощает для них реализацию проектов и позволяет вместе браться за более сложные задачи. Правительство Москвы старается им в этом помочь, создать все условия для успешной и продуктивной работы", - сказала Сергунина.

В состав МИК входят крупные корпорации, малые и средние технологичные предприятия, стартапы, технопарки, исследовательские институты и научные центры ведущих вузов. Участникам МИК доступно более 200 мер поддержки и широкий набор полезных инструментов.

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