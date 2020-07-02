Четырехлетней девочке пробило голову выброшенным из окна мусором (видео)

Пакет сбросили дети 6-8 лет

В Красногорске расследуют инцидент, в котором серьезно пострадала четырехлетняя девочка.

Случай произошел в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома № 5 по бульвару Космонавтов. Малышке в голову попала стеклянная бутылка, которую скинули из окна 23-го этажа в пакете с мусором. Девочку экстренно доставили в реанимацию, ей уже провели операцию.

По предварительным данным, пакет выбросили дети. Сотрудники полиции установили квартиру, в которой проживает женщина с 8-летней дочерью и 7-летним сыном. Выяснилось, что к мальчику пришли его друзья 6, 7 и 8 лет, один из которых выбросил пакет с мусором с балкона общего пользования.

Прокуратура Московской области и полиция начали проверку, передает РИА Новости.

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