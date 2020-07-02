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Оскандалившаяся из-за МРОТ Боня пожаловалась на одиночество

10:53
  • четверг
  • 02 июля 2020

Она уже устала быть одной

40-летняя телеведущая Виктория Боня, которая предпочитает не распространяться о личной жизни, призналась, что сейчас она не состоит в отношениях. 
Боня оправдалась за слова о живущих на МРОТ россиянах

"Мужа нет, парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество", - призналась она во время общения с подписчиками в Instagram.

Недавно Виктория Боня переехала из Лондона в Монако, чтобы ее 8-летняя дочь Анджелина Летиция была ближе к отцу - миллиардеру Алексу Смерфиту. Гражданский брак Бони и Смерфита распался в 2016-2017 годах. 

После расставания с бизнесменом Боня встречалась с юристом Алленом Джеффри Бейером и нефтяным миллиардером Пьером Андюраном. По слухам, она также закрутила роман с 25-летним бойцом смешанных единоборств Хусейном Асхабовым. 

Ранее экс-ведущая "Дома-2" оказалась в центре скандала, когда обругала россиян, живущих на МРОТ. "Деньги раздают просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам", - заявила Боня. Вскоре стало известно, что телеведущая сама взяла у государства помощь в размере МРОТ.

Видео: Боня обругала живущих на МРОТ россиян

 

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