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Более 4 млн москвичей проголосовали по поправкам к Конституции

10:51
  • четверг
  • 02 июля 2020

За проголосовали более 2,8 миллиона москвичей

В голосовании по поправкам к Конституции приняли участие свыше 4 миллионов москвичей. Об этом сообщил представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

За принятие поправок проголосовали более 2,8 миллиона москвичей.

В целом по стране внесение изменений в Конституцию одобрили 77,92% россиян. Против выступили 21,27% проголосовавших.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля.

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