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Кейт Миддлтон отговаривала Гарри от свадьбы с Меган Маркл

11:25
  • четверг
  • 02 июля 2020

Произошло то, чего больше всего боялись

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон советовала принцу Гарри не жениться на актрисе Меган Маркл.
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Свою позицию она объяснила тем, что прошлое и карьера Маркл совершенно не похожи на жизненный путь Гарри, пишет Daily Mail.

"Он подсознательно тянулся к женщине, которая могла бы заменить ему мать, столь жестоко отобранную у него в нежном возрасте (Гарри было 13 лет, когда принцесса Диана погибла в автокатастрофе – прим.ред.)", - пишут журналисты, которые освещают жизнь королевской семьи.

Такого же мнения придерживается супруг Миддлтон - принц Уильям. Братья всегда были очень близки, но после появления Меган они стали отдаляться друг от друга. Из-за конфликта сыновья принцессы Дианы не общались практически два года и лишь недавно смогли помириться.

И Уильям, и Кейт считают, что не стоило так торопиться со свадьбой. Нужно было дать Меган больше времени, чтобы она сумела влиться в королевскую семью, пишет eg.ru ("Экспресс-газета"). В результате произошло то, чего опасались: герцогиня Сассекская не ужилась во дворце, отреклась от королевских обязанностей и переехала в США, забрав в собой принца Гарри.

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