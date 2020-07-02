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Фейки и вбросы: как пытались сорвать голосование по поправкам

11:41
  • четверг
  • 02 июля 2020

Попытки провалились

Российская избирательная система подтвердила свою эффективность. Количество жалоб на возможные нарушения оказалось незначительным. Об этом заявили в рабочей группе СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве. Но доверие к процедуре пытались подорвать. В интернете появлялись постановочные кадры, которые якобы доказывают, что  фальсификации были.

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Практически сенсационный материал: женщины увлечённо перебирают бумажки и аккуратненько складывают их в стопку. Если на этом моменте ролик выключить и в таком виде загрузить в интернет - огромное количество гневных комментариев обеспечено. Но если досмотреть до конца, выяснится, что всё гораздо проще: на видео снят не избирательный участок, а надомное голосование.

А это, судя по всему, подготовка целого материала о нарушениях в ходе голосования. В кадре - корреспондент, который стоит напротив избирательного участка, больше похожего на палатку.

"Здесь нет никакой системы безопасности! Здесь не работает видеонаблюдение! За всё то время, что мы находимся здесь, сюда не подошло ни одного сотрудника полиции! Весь смысл происходящего здесь - это сугубо попытка фальсификации выборов", - говорит корреспондент.

Как только корреспондент заканчивает говорить, шатёр оперативно сворачивается, а люди, которые так старательно изображали избирательную комиссию быстренько покидают свои места. Мобильный и переносной участок готов отправиться в следующее место. История из Челябинской области, где человек якобы проголосовал без паспорта, тоже оказалась фальшивой.

"Оказывается, он сказал, что хочет проголосовать за поправки в конституцию и ему говорят: да, бери бюллетень! Странно, что ещё с собой целый пакет их не дали! В общем, сенсационный ролик получился! Начались, конечно, определённые волнения, стали разбираться. Он это видео удалил и записал следующее. Оказывается, всё было не так. Совсем не так", - говорит член группы Общественной палаты по контролю за электронным голосованием Александр Малькевич.

Как объяснил сам автор ролика, видео было снято для того чтобы привлечь внимание, а на самом деле проголосовать без паспорта невозможно.

Известный блогер Виктория Боня как ни старалась убедить общественность в своей гражданской позиции, но правда всё же вскрылась: принципы можно купить. Пранкеры Вован и Лексус дозвонились до нее, назвались именем беглого бизнесмена и предложили публично выступить против поправок. Посулили солидный гонорар 10 тысяч евро. И договорились.

За всё время голосования было зафиксировано несколько хакерских атак на сайт Общественной палаты. Работу его быстро удалось восстановить. Виновных оперативно вычислили.

"Несколько новостных материалов, размещённых на нашем сайте, были заменены другими текстами с ложной, вымышленной информацией. Специалисты службы безопасности зафиксировали IP-адрес, с которого была проведена хакерская атака. Он зарегистрирован на Украине", - говорит секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

За каждым информационным вбросом и провокацией внимательно следят. Видео, где некий человек, прогуливаясь по улице, обнаружил конверт с целой стопкой бюллетеней, признали фейком в тот же день. Судя по камерам видеонаблюдения, наблюдатель Никита Гаврилов 27 июня в 6 утра спрятал пакет у трансформаторной будки, а уже в 10 часов сам же его и обнаружил. Сенсации не получилось.

АЛЕКСАНДРА СЕРГОМАСОВА, ЕЛЕНА САХНО. "ТВ ЦЕНТР".

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