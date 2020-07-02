Жена перенесшего инсульт Янина снялась в откровенном клипе

Она не из стеснительных

29-летняя певица Дарья Клюшникова, которая воспитывает сына от актера Алексея Янина, разделась ради съемок нового клипа.

Клюшникова презентовала клип "Тай на меня". Артистка позирует на диване в откровенных позах, танцует с полуобнаженным партнером и лежит в ванне, демонстрируя все достоинства своей фигуры.

Дарья Клюшникова много работает, часто проводит время с восьмилетним сыном, не отказывает себе в путешествиях и развлечениях.

Порой она навещает Янина, который живет с мамой и, будучи инвалидом первой группы, получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. По словам мамы актера, он всегда очень ждет приезда жены. Как часто Клюшникова балует его визитами, не уточняется.

- Вот это кайф, - комментируют клип Клюшниковой в Сети.

- Вау, ничеси.

- Как круто! Невероятно страстная Дарья с ярко выраженной индивидуальностью! Ну очень эффектно.

- Кайф для ушей.

- Молодец, девочка, не останавливайся!

Правда, есть и те, кому откровенный клип Дарьи Клюшниковой не пришелся по вкусу. Она, мол, мать маленького мальчика и жена человека, который попал в беду… Певица привыкла к подобным замечаниям, старается их игнорировать и жить полной жизнью.

Напомним, что Алексей Янин пережил инсульт и кому в 2015 году. Он заново учился есть и пить, ходить, разговаривать. По словам его матери, о полном выздоровлении речь пока не идет. Она боится, что сын так и не сможет вернуться к работе: "Он таким будет, скорее всего, на всю жизнь".

Янин снялся в таких фильмах и сериалах, как "Опережая выстрел", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Студенты", "Клуб".

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