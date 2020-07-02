ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена перенесшего инсульт Янина снялась в откровенном клипе

11:48
  • четверг
  • 02 июля 2020

Она не из стеснительных

29-летняя певица Дарья Клюшникова, которая воспитывает сына от актера Алексея Янина, разделась ради съемок нового клипа. 
Переживший инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Клюшникова презентовала клип "Тай на меня". Артистка позирует на диване в откровенных позах, танцует с полуобнаженным партнером и лежит в ванне, демонстрируя все достоинства своей фигуры. 

Дарья Клюшникова много работает, часто проводит время с восьмилетним сыном, не отказывает себе в путешествиях и развлечениях.

Порой она навещает Янина, который живет с мамой и, будучи инвалидом первой группы, получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. По словам мамы актера, он всегда очень ждет приезда жены. Как часто Клюшникова балует его визитами, не уточняется. 

- Вот это кайф, - комментируют клип Клюшниковой в Сети. 

- Вау, ничеси. 

- Как круто! Невероятно страстная Дарья с ярко выраженной индивидуальностью! Ну очень эффектно. 

- Кайф для ушей. 

- Молодец, девочка, не останавливайся!

Правда, есть и те, кому откровенный клип Дарьи Клюшниковой не пришелся по вкусу. Она, мол, мать маленького мальчика и жена человека, который попал в беду…  Певица привыкла к подобным замечаниям, старается их игнорировать и жить полной жизнью. 

Напомним, что Алексей Янин пережил инсульт и кому в 2015 году. Он заново учился есть и пить, ходить, разговаривать. По словам его матери, о полном выздоровлении речь пока не идет. Она боится, что сын так и не сможет вернуться к работе: "Он таким будет, скорее всего, на всю жизнь". 

Янин снялся в таких фильмах и сериалах, как "Опережая выстрел", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Студенты", "Клуб".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алексей Янин
Алексей Янин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.