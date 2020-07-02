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Более 2,8 млн москвичей проголосовали за поправки к Конституции

11:16
  • четверг
  • 02 июля 2020

Результаты голосования признаны легитимными

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов сообщил, что свыше 2,8 млн москвичей проголосовали за поправки к Конституции.
Как россияне голосовали по поправкам в Конституции

По словам Асафова, Мосгоризбирком уже признал результаты голосования легитимными.

Ранее стало известно, что Центризбирком обработал все 100% протоколов. Согласно данным электронного табло в ЦИК, 77,92% россиян поддержали внесение изменений в Основной закон. Против выступили 21,27% проголосовавших. Участки для голосования закрылись в Москве накануне в 20:00.

По мнению многочисленных экспертов и независимых наблюдателей, голосование по поправкам к Конституции прошло в атмосфере максимальной открытости. Как считают специалисты, Москва задала высокий электоральный стандарт, обеспечив присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность. 

Напомним, что в столице трудилось около 21 500 наблюдателей от НКО, общественных организаций и парламентских партий. На всех 3608 участках круглосуточно работали камеры видеонаблюдения. Их как минимум две на каждом участке. Кадры с них получал видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. 

В штабе находились 140 человек, которые отслеживали возможные нарушения на установленных в видеоцентре мониторах. В штабе 24 монитора для работы наблюдателей, 4 монитора для работы старших сотрудников (также являются гостевыми мониторами) и 6 мониторов руководителей штаба. Все видеозаписи хранятся до конца голосования, чтобы в любой момент можно было проверить поступившую заявку о нарушении.

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