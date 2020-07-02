"Одинокий рейнджер": Трамп сравнил себя с персонажем вестерна

Президенту понравились черные маски

Президент США Дональд Трамп заявил, что в защитной маске похож на героя американских вестернов.

"Это была темная, черная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер", - отметил американский лидер.

Одинокий рейнджер - вымышленный герой нескольких американских фильмов о Диком Западе. Его отличительный атрибут - черная маска.

Кроме того, президент США высказался в поддержку ношения масок, отметив, что "это хорошо", хотя ранее всячески пренебрегал средствами индивидуальной защиты. Например, он появился без средств индивидуальной защиты в мае на церемонии по случаю Дня Поминовения. Свой поступок Трамп объяснил тем, что держит дистанцию от людей, а контактирующие с ним проходят тестирование на коронавирус.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"