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30-градусная жара вернется в Москву после дождливых выходных

12:23
  • четверг
  • 02 июля 2020

Осадки прекратятся 6 июля

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные дни столица окажется вблизи атмосферных фронтов. Ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. 
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В пятницу, 3 июля, в Москве будет 28-30 градусов выше ноля. В субботу и воскресенье столбики термометров покажут 26-28 градусов тепла. "Наиболее интенсивный дождь может пройти в ночь на субботу", - цитирует Позднякову РИА Новости

По ее словам, в воскресенье тоже возможны дожди. Однако с понедельника, 6 июля, осадки прекратятся, в город вернется жара.

"Температура воздуха вновь приблизится к отметке в 30 градусов. А в середине следующей недели может и превысить отметку в 30 градусов", - рассказала Татьяна Позднякова.

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