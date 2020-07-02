ЦИК подвел предварительные итоги голосования по поправкам

За проголосовали 77,92%

Итоговая явка на голосование по поправкам в Конституцию предварительно составила 67,97%. Такие данные в четверг озвучил Центризбирком.

За проголосовали 77,92% россиян. Против - 21,27%.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование прошло очень достойно.

"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности голосование очень достойно", - сказала она.

Кроме того, ЦИК огласил результаты дистанционного голосования в Москве. Поправки поддержали 62,33% москвичей. Против высказались 37,67%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли отдать свой голос дистанционно. В целом голосование прошло без серьезных нарушений.

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