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Мишустин: итоги голосования подтвердили поддержку курса Путина

12:49
  • четверг
  • 02 июля 2020

Перед правительством стоят новые задачи

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию.

"Вчерашнее голосование по поправкам в Конституцию, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи", - заявил он на заседании кабинета министров.

Теперь перед каждым членом правительства стоит личная ответственность за воплощение принятых поправок в жизнь, передает РИА Новости.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за 77,92% россиян проголосовали "за", 21,27% - "против". Явка составила порядка 65%.

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