Фанатов обеспокоило исчезновение Шепелева

Он давно не появлялся в публичном поле

Интернет-пользователи обеспокоились судьбой Дмитрия Шепелева. Телеведущий, который до увольнения с Первого канала чуть ли не каждый день выкладывал фото в Сети, больше месяца не обновлял свою страницу в Instagram.

Последний пост Шепелева датируется 22 мая. В тот день шоумен написал, что рано или поздно россияне вернутся к нормальной жизни, которую прервала пандемия коронавируса. "Все будет хорошо, ребята!" - объявил экс-возлюбленный Жанны Фриске.

Что сейчас происходит в жизни Шепелева, поклонники не знают. 14 июня его нынешняя возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, опубликовала в Instagram фото, сделанное во время прогулки по усадьбе Быково. Была ли она там вместе с телеведущим, не уточняется. С тех пор Тулупова тоже молчит в соцсети.

- Дмитрий, все ли у Вас хорошо? - беспокоятся фанаты.

- Дима, пожалуйста, не теряйтесь, мы Вас ждем!

- Дмитрий, пишут, что вы на "Дом-2" ведущим. Правда?

- Куда-то вы совсем пропали, ни детей, ни вас не видать?

15 июня была годовщина со дня смерти Жанны Фриске. Журналисты тогда написали, что Шепелев никак не отреагировал на эту дату в публичном пространстве. Неужели забыл? Сейчас на странице шоумена можно найти немало гневных комментариев. Люди упрекают его в черствости.

- Хоть бы про жену вспомнил в годовщину смерти. Если нет скорби по ней, так хоть бы стыдно перед сыном было. Он-то вырастит и узнает что к чему.

- Хватит уже мучить родителей Жанны, дай им общаться с ребенком!

- Как себя любит, одни свои фото, сына не выкладывает, видимо, чтобы не смотрела семья Жанны.

Напомним, Жанна Фриске родила Платона в 2013 году. Через два года она умерла от рака. Мальчик живет с папой и его возлюбленной. Из-за денежных конфликтов Шепелев не разрешает родителям Фриске встречаться с внуком.

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