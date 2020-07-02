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Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования

13:03
  • четверг
  • 02 июля 2020

Поправки поддержали 77,92% россиян

Премьер-министр Индии Нарендра Моди позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию.

Российский лидер поблагодарил его за поздравления и, в свою очередь выразил признательность Индии за участие ее Вооруженных сил в Параде Победы на Красной площади 24 июня.

Помимо обмена поздравлениями, стороны обсудили актуальные вопросы российско-индийской повестки дня, а также укрепление стратегического партнерства, сообщает сайт Кремля.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за 77,92% россиян проголосовали "за", 21,27% - "против". Явка составила порядка 65%.   

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