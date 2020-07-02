Депутат МГД Ольга Мельникова обозначила акценты развития городских программ для пенсионеров

Забота о здоровье должна стать ключевым критерием

Период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, больше всего отразился на старшем поколении. В связи с этим необходимо расширять возможности для серебряного возраста, учитывая новые реалии, считает депутат Московской городской Думы Ольга Мельникова.

"Ключевым критерием в создании новых программ для старшего поколения должна стать забота о здоровье. Средняя продолжительность жизни в Москве скоро достигнет 80 лет, и это потребует изменений в системе здравоохранения. Москва сегодня внедряет все возможные механизмы для того, чтобы в столице можно было получить помощь быстро и наивысшего качества", - сказала она в интервью "Аргументам и фактам".

Мельникова отметила, что в условиях пандемии выросла нагрузка и на систему соцзащиты. Социальные работники за это время оказали около 4 миллионов услуг. Значительная доля этих услуг потребовалась старшему поколению: это и доставка продуктов, лекарств, технических средств реабилитации и многое другое.

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