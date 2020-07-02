В Москве отреставрировали найденные артефакты петровских времен

Находки относятся к XVIII веку

Столичные археологи отреставрировали артефакты петровских времен, обнаруженные во время исследовательских работ на Гоголевском бульваре в 2019 году.

Как рассказали в столичной мэрии, специалисты нашли предметы, относящиеся к костюму западноевропейского типа начала XVIII века.

"Согласно указу императора Петра I, кардинально поменять свой гардероб должны были представители практически всех слоев населения, кроме пашенных крестьян, священно- и церковнослужителей. Так, одним из новшеств для населения стали башмаки, украшенные бантами или пряжками. Археологи нашли две такие пряжки. Кроме того, в начале XVIII века получили распространение плащи. Для них использовались застежки в виде раковин. Среди находок на Гоголевском бульваре таких застежек две - одна с крючком, другая с петелькой", - рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Кроме того, археологи нашли железный навесной замок и медная монета полушка 1720 года. Ее номинал был равен 1/4 копейки.

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