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Сияющая Михалкова с букетом невесты попала на видео

13:47
  • четверг
  • 02 июля 2020

Звезда поделилась кадрами со свадьбы

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова опубликовала в Instagram забавное видео, на котором она ловит букет невесты. 
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Михалкова выложила в сториз фото с молодоженами. "День свадьбы", - написала звезда.

Она также показала видео, сделанное незадолго до начала праздничного банкета. Невеста в белом наряде бросает через плечо букет. Михалкова с криком набрасывается на него, а потом неудержимо смеется. Таким образом она изобразила засидевшуюся в девках гостью, которая на свадебной вечеринке чуть ли не убить готова за букет невесты.  

Теперь, если верить примете, Юлия Михалков скоро должна выйти замуж. Говорят, из "Уральских пельменей" красавица ушла, чтобы вплотную заняться личной жизнью. И ее переезд из Екатеринбурга в Москву тоже произошел неспроста. То ли она переехала к любимому мужчине, то ли активно ищет свою вторую половинку, считают фанаты. О личной жизни она не распространяется, но в сториз ее Instagram иногда можно услышать голос мужчины за кадром. 

Напомним, Михалкова покинула популярное шоу прошлой осенью. По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности.

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