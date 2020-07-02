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Кабмин выделил деньги на выплаты семьям с детьми, врачам и соцработникам

13:30
  • четверг
  • 02 июля 2020

Меры поддержки населения во время коронавируса

В России начали перечислять выплаты в размере 10 тысяч на детей до 16 лет за июль.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги получат родители 28 миллионов детей. Выплата назначается не на семью, а на ребенка. Поэтому если родители воспитывают несколько малышей, то 10 тысяч выдадут на каждого.

Семьи, подавшие заявление на первую выплату, получат деньги автоматически, дополнительных заявлений не требуется. Средства поступят уже в ближайшие дни, заверил премьер.

Также выплаты получат врачи, средний и младший медицинские персоналы, водители скорой помощи. За июль власти направят 7,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Кроме того, на два месяца продлены выплаты социальным работникам, которые работают с коронавирусными больными. Из бюджета на них выделят более 3,5 миллиона рублей.  

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