Итоги конкурса акселератора социальных инициатив RAISE подведут в России

Участие в конкурсном отборе приняли около 50 студенческих команд

Принять участие в международных стажировках, опубликовать свои инициативы, а также поступить в магистратуру. Всё это смогут победители суперфинала конкурсного отбора Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE.

Итоги сегодня подводят в режиме видеоконференции. Проект организовала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте. Активную помощь оказывали финалисты конкурса "Лидеры России" и представители президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участие в конкурсном отборе приняли около 50 студенческих команд из 38 регионов России и Узбекистана. Молодые люди подготовили важные социальные инициативы, которые помогут представителям бизнеса налаживать диалог с органами власти.

"Наши участники действительно реализуют прекрасные проекты, которые помогают делать наш мир лучше. Это не просто красивые слова, за ними стоят совершенно конкретные инициативы. Вообще с 2012 года в проекте приняло участие уже около 5 тысяч студентов и, насколько я знаю, 330 социальных инициатив было инициировано", - сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"