Врачи 25 московских поликлиник начали прием пациентов по новым адресам

В старых зданиях начался капремонт

25 столичных поликлиник принимают горожан по новым адресам. В старых зданиях начался капитальный ремонт. Москвичей об изменениях проинформировали заранее. При этом пациенты направляются к своим врачам автоматически, а новый адрес указывается на талоне. Поликлиники подготовились к нововведениям заранее, чтобы оказывать медицинскую помощь в полном объеме и без сбоев .

"Врачи-специалисты обеспечены всем необходимыми компьютерными принадлежностями, то есть у них работает программа ЕМИАС. Они все могут посмотреть любые анализы, любые назначения врача по этой программе. Также люди могут зайти в свою электронную карту через MOS.RU и также посмотреть, куда они записаны", - говорит главврач городской поликлиники №46 Денис Серов.

В ходе капремонта заменят все коммуникации, вентиляционные и инженерные системы. Сделают стильную планировку, устроят комфортные места для отдыха, создадут много открытого пространства. А главное, установят современное оборудования, чтобы эти поликлиники смогли в полной мере соответствовать "Новому московскому стандарту".

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