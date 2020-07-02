Врачи института Склифосовского помогли пациенту снова начать ходить

Шансов на это было очень мало

Врачи Института Склифосовского провели уникальную операцию и подарили пациенту возможность снова ходить. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму московских медиков и новейшему оборудованию больницы.

В аппарате Илизарова Сергей проходил почти два года - за это время мужчине сделали больше 20 операций. Он попал в аварию на мотоцикле и получил тяжелейшие травмы. Мужчину буквально собирали заново: у него были переломаны шейные и поясничные позвонки, сломаны ребра, ключицы, лопатки, ему разорвало легкое и селезенку, но главной проблемой стали ноги.

"Пациент был с тяжелой сочетанной травмой, с переломом обеих нижних конечностей, слева была сломана бедренная кость, кости голени, травма грудной клетки, с травмой головы. Теперь все хорошо", - говорит заведующий отделением сочетанной и множественной травмы НИИ скорой помощи им. Склифосовского Рушан Ганиев.

Костыли отставлены в сторону. Нога еще закована в металлические конструкции, но Александр Немов уже может на нее наступать. Его история похожа - он тоже разбился на мотоцикле и получил открытый перелом обеих костей голени.

"Открытый перелом: я выломал 15 сантиметров кости себе. Многочисленные ушибы: копчик был сильно отбит, шейный позвонок, ну и всякие стёсы, ссадины ", - рассказывает он.

В аппарате Илизарова он уже почти год. В течение двух месяцев дома проделал огромную работу - самостоятельно удлинял себе кости.

"Мне надо было делать такую процедуру, как транспорт кости. Я сам ее подкручивал, вытягивал, наращивал кость в день по миллиметру. Нарастили кость, потом вытягивали ногу, чтобы две ноги были одинаковые по длине, когда закончили этот процесс, начали ждать, когда затвердеет кость", - рассказывает он.

Каждый шаг таких пациентов - победа команды травматологов. Вот уже несколько недель в институте Склифосовского принимают пациентов с самыми сложными случаями.

Наталья Тарасова, Юрий Тимошин, Дмитрий Панов, Елена Сахно "ТВ Центр".

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