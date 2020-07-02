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Сезон отключения горячей воды начался в Москве

15:17
  • четверг
  • 02 июля 2020

Отключение не должно превышать 10 дней

В Москве начались плановые отключения горячей воды. Это необходимо для подготовки городских сетей к отопительному сезону.

В этом году работы  из-за пандемии коронавируса стартовали намного позже обычного. Ещё в начале мая мэр Москвы Сергей Собянин принял решении о переносе начала отключений на 1 июля. Завершить профилактику планируется до конца лета. Точные сроки по конкретному адресу москвичи могут узнать на сайте МОЭК, с помощью сервиса "МОЭК Онлайн", а также на портале мэрии Москвы. Отключение не должно превышать 10 дней.

"Эти участники поочередно выводятся из эксплуатации на 10 дней, для того, чтобы была возможность провести на них гидравлические испытания. Повышаем давление, обнаруживаем потенциально ненадежные места, ремонтируем их с тем, чтобы мы были уверены в работе системы в зимний период при повышенных нагрузках", - говорит начальник управления по связям с общественностью и СМИ "МОЭК" Дмитрий Филатов.

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Отключение горячей воды
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