Купальный сезон официально открылся в Подмосковье

Но плавать можно не везде

Купальный сезон в Подмосковье открыт. Подготовили почти 150 пляжей и зон отдыха у воды. Правда, по результатам экспертизы Роспотребнадзора, плавать можно не везде, а только в водоёмах 49 пляжей, в других местах оборудовали бассейны. В этом году санитарные требования усилены и социальную дистанцию соблюдать придётся.

Со вздохами и унылыми лицами они провожают взглядом очередной крадущийся по двору каршеринг с отдыхающими. Традиции русского гостеприимства жителям подмосковного городка Дзержинский явно чужды. Для гостей из столицы, а также остальных "понаехавших", некоторые даже предлагают сделать платным въезд. Если не в сам город, то хотя бы на здешний знаменитый карьер.

"Получаем только одни большие проблемы в виде отсутствия парковки от наших гостей любимых, кучи мусора, грязи, трусов и так далее, и пьяных дебошей. Либо тогда не пускаем, либо компенсируем", - говорят местные.

Местная Ривьера своим укладом навевает воспоминания о курортах из лихих 90-х. Свободного места под солнцем не найти даже в будний день и в прохладную погоду. Как ни странно, на пляже среди отдыхающих, действительно, в основном лишь приезжие. Услышав об инициативе сделать этот подмосковный курорт платным, многие её даже поддержали.

"Если окультурят, почему бы не заплатить. Если платным въезд сделают, как к этому отнесётесь? Ну, наверное, хорошо, потому что мы тоже сегодня приехали и машину ставили во дворах, потому что здесь машину поставить негде вообще", - говорят отдыхающие.

К слову, парковки, дороги и дворы, пожалуй, единственное, что делят жители Дзержинска с приезжающими на пляж. Водные процедуры в родном карьере большинству из них всегда, а теперь и подавно, казались затеей не самой безопасной в смысле гигиены. Впрочем, официально водоём закрыт для купания. Это касается и большинства мест отдыха в черте столицы.

Из более чем 50 столичных зон отдыха лишь в 4 вода в водоемах соответствует требованиям санитарной безопасности. Об этом желающим искупаться напоминают таблички. Правда, они мало кого останавливают.

На пляжах в Москве сейчас можно встретить даже тех, кто ещё недавно боялся выйти из дома даже за продуктами. На вопрос: почему же не боятся сейчас, москвичи чаще отшучиваются:

— Я простой пролетарий: корона мне не нужна.

— Я думаю, что если до сих пор я всё перенесла хорошо, уже дальше не так страшно.

Споры о коронавирусе, которые между соседями по пляжу звучат и тут и там, особо впечатлительных заставляют отсесть подальше в траву. Но уходить с пляжа совсем не хочет никто. Тем более, что самое большое опасение москвичей о том, что инфекция может передаваться по воде или через песок, не нашла подтверждения в столичном Роспотребнадзоре.

"106 проб в водоемах были исследованы на содержание новой короновирусной инфекции. Во всех исследованных пробах РНК вируса обнаружено не было", - заявил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

Несмотря на радостные новости, городские власти не спешат открывать зоны отдыха в столице. В Москве они приравниваются к массовым мероприятиям, что вполне обоснованно, и могут внести свой вклад в распространение пандемии в городе.

Татьяна Сидорова, Илья Ушаков, Александр Ивановский, Елена Шмелева. "ТВ Центр".

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