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В Москве объявили охоту на комаров

15:29
  • четверг
  • 02 июля 2020

В этом сезоне столица страдает от нашествия кровососущих насекомых

В Москве борются с небывалым нашествием комаров. Под наблюдением специалистов - парки и скверы столицы, а также водоемы.

Зеленые зоны города тщательно осматривают раз в неделю. Оценивают количество кровососущих насекомых и их личинки. И только после этого решают: необходима дезинфекция или нет. О вреде здоровью волноваться не стоит: препараты, которые используют в работе, абсолютно безопасны для человека, передает "ТВ Центр".

"Наличие личинок малярийного комара, даже в единичных экземплярах, является показанием для дезинфекционной обработки водоемов. Обработки проводятся абсолютно безопасными биологическими препаратами, которые относятся к 4-ому классу малоопасных веществ и не повреждают жизнь обитателей водоемов, а работают только по целевым видам, то есть по личинкам малярийного комара", - объяснила главный специалист московского городского центра дезинфекции Наталья Лобанюк.

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