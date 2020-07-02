Щенки кустарниковых собак появились в Московском зоопарке

О потомстве заботится отец семейства

Сегодня - международный день собак. В Московском зоопарке это праздник двойной: там, в семействе редких кустарниковых псов родились щенки.

Готовиться к прибавлению в семействе его глава - самец с причудливым именем Вицли-Пуцли - начал заранее. Сам устроил жилище: выкопал нору, хотя в вольере много уютных домиков. Теперь, как образцовый отец, не отходит от мамы и детёнышей, охраняя их, передает "ТВ Центр".

Щенки уже немного освоились, резвятся на солнце и пытаются копировать поведение родителей. Увидеть счастливое семейство можно на старой территории.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"