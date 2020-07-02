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В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфом доверия Путину

13:50
  • четверг
  • 02 июля 2020

Власти не ожидали такой высочайший уровень поддержки

В Кремле прокомментировали итоги голосования по поправкам в Конституцию.
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"По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что власти ожидали повышенный интерес граждан к голосованию, но спрогнозировать такой высочайший уровень поддержки было очень сложно.

Песков сообщил, что Кремль не будет проводить "разбор полетов" с главами регионов, которые показали самую низкую явку, об этом даже не может идти и речи.

"Наоборот, собственно, основной критерий, обязательный для соблюдения для всех, был предельная чистота и транспарентность голосования", - отметил спикер Кремля.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за 77,92% россиян проголосовали "за", 21,27% - "против". Явка составила порядка 65%.  

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