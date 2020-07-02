Путин оперативно подпишет указ о поправках к Конституции

Это произойдет после того, как ЦИК официально подведет итоги

Президент России Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения итогов.

"Разумеется, это будет сделано оперативно", - заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что в пятницу президент подпишет соответствующий указ.

15 января президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию страны.

В частности, глава государства считает необходимым разрешить Госдуме утверждать кандидатуру главы кабмина, ужесточить требования к кандидату в президенты, повысить роль Госсовета, закрепить принципы справедливого пенсионного обеспечения и индексацию размера МРОТ не ниже прожиточного минимума, расширить полномочия местного самоуправления. Среди поправок есть инициатива, которая разрешает Путину вновь баллотироваться в президенты.

В Кремле заявили, что данные изменения вступят в силу только после одобрения гражданами страны. Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но из-за коронавируса его перенесли на 1 июля.

Чтобы избежать столпотворения на избирательных участках, было решено проводить голосование неделю, а не один день, с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за 77,92% россиян проголосовали "за", 21,27% - "против". Явка составила порядка 65%.

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