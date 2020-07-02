Триумфальный результат: поправки одобрили более 57 млн россиян

За высказались почти 78% проголосовавших

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию признано состоявшимся. Официальные итоги будут подведены в пятницу. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Комиссия уже закончила подсчёт протоколов. За принятие изменений в Основной закон высказались без малого 78% граждан. Против - чуть больше 21 процента. Явка высокая, она составила 67,97%.

В 9:50 на табло информационного центра появляются цифры: обработано 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий. Вскоре глава Центризбиркома Элла Памфилова подводит предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию.

За изменения в Конституции высказались четыре пятых от общего числа голосовавших. Наибольшую поддержку поправки получили в Европейской части страны, в Южном федеральном округе и в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. В лидерах - Крым, Дагестан, Республика Тыва и Чеченская республика. Там высока была и явка. Всего же свое мнение об изменениях в Конституцию выразили более 67 процентов россиян.

Всего в список избирателей были включены 108 миллионов человек. Контроль за ходом голосования был беспрецедентным: более 526 тысяч наблюдателей от партий, общественных движений. Также следить за голосованием мог любой гражданин России, подав заявку. А еще в нашу страну приехали десятки международных экспертов.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране было принято решение проводить голосование в течение недели. Также россияне могли голосовать на дому, прямо во дворе возле дома и онлайн - эксперимент по электронному голосования проводился в Москве и Нижегородской области. Он себя полностью оправдал. Так проголосовали более миллиона человек. А всего, не приходя на участки, отдали свои голоса более 23 миллионов избирателей. Это позволило избежать скопления людей и соблюсти нормы санитарной безопасности.

После объявления официальных результатов поправки будут опубликованы и вступят в действие. Президент подпишет указ о внесении поправки в Конституцию. А на следующей неделе парламент начнет работу над законодательными актами, необходимыми для реализации изменений в Основной закон. Также будет обобщен уникальный опыт прошедшего голосования. В частности, в ходе голосования в ЦИК поступали обращения о возможности голосовать онлайн. В комиссии сообщили, что после изучения всех данных эксперимента, такая форма будет распространена на всю страну.

Алексей Платонов. Дмитрий Иванов и Дмитрий Власов. "ТВ Центр".

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