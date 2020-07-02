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"Не снижаем градус": Лукашенко объявил о победе над коронавирусом

14:58
  • четверг
  • 02 июля 2020

Ранее президент предложил лечить COVID-19 водкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в стране.

Такое заявление он сделал во время вручения государственных наград. По его мнению, жители Белоруссии продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии, передает РИА Новости.

"Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - отметил Лукашенко.

Лукашенко не стал вводить жесткие карантинные ограничения по экономическим причинам. Он неоднократно заявлял, что паника вокруг коронавируса – массовый психоз и предложил лечиться водкой.

По последним данным, в Белоруссии 63 698 случаев коронавирусной инфекции, умерли 405 человек.

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