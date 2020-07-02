Пожар в доме на Тверской улице парализовал движение (видео)

Горит ремонтируемое здание XIX века постройки

Историческое здание XIX века постройки загорелось в центре Москвы.

Пожарные приехали по адресу: улица Тверская, дом 24. Возгорание началось на втором этаже, затем огонь перекинулся на третий и четвертый этажи. Площадь пожара на данный момент составляет 200 квадратных метров. С огнем борются 65 человек и 18 единиц техники, пожару присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.

Информации о пострадавших нет, людей в помещений на момент начала пожара не было, пишет агентство "Москва".

Возле горящего дома образовалась пробка. Движение по Тверской в сторону области ограничено до одной полосы, уточнили в ЦОДД. Водителей просят выбирать пути объезда.

По данным ТАСС, дом был построен в 1890 году, у него 12 этажей. В МЧС уточнили, что часть здания находится на реконструкции.

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