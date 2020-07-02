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Карпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным

15:11
  • четверг
  • 02 июля 2020

Звезды давно знакомы

34-летняя актриса Мирослава Карпович прокомментировала новость о том, что она закрутила роман со своим коллегой Павлом Прилучным, который недавно развелся с Агатой Муцениеце. 
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В конце июня в Сети опубликовали фото, на котором Прилучный несет покупки и дамскую сумочку Карпович. Судя по тому, что на актере была защитная маска, снимок сделали недавно. 

От Прилучного журналисты не дождались комментариев. А вот звезда сериала "Папины дочки" оказалась более общительной. "Я принципиально не рассказываю, что у меня происходит в личной жизни. Поэтому давайте здесь обойдемся без комментариев", - цитирует ее starhit.ru

По данным СМИ, на актрису посыпались оскорбления и даже угрозы со стороны фанатов Муцениеце. Девушку обвинили в том, что она якобы разрушила звездную семью. По словам Карпович, об угрозах она услышала от друзей, которые стали ей звонить и интересоваться, все ли у нее в порядке. 

"Самое интересно, что всю пандемию я старалась, писала посты и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того, как возникла эта шумиха, на меня подписалось еще больше людей. Для этого мне не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!" - заявила Мирослава Карпович. 

Отметим, что Карпович и Прилучный давно знакомы, они играли в спектакле "Косметика врага". 

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа", объявили о разводе в феврале. Актриса и телеведущая обвинила мужа в домашнем насилии и беспричинной ревности.

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