Собянин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции

По сути, голосование стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшее накануне голосование. На своём сайте глава города заявил, что результаты показали доверие к власти:

"По сути, голосование по конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг Президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"