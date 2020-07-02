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Путин поблагодарил россиян за голосование по Конституции

15:20
  • четверг
  • 02 июля 2020

России нужно время для укрепления стабильности

Современная Россия  еще находится в стадии становления – в том числе и ее политическая система. После крушения Советского Союза прошло совсем немного времени, заявил Владимир Путин.
Путин оперативно подпишет указ о поправках к Конституции

По словам президента России, стране нужно время для укрепления стабильности. Путин поблагодарил граждан, проголосовавших по поправкам в Конституцию. Российский лидер понимает и тех, кто высказался против: еще много проблем, люди часто сталкиваются с черствостью.

Глава государства призвал власти действовать быстрее. Надо сделать все, чтобы оправдать доверие россиян, подчеркнул Путин.

Как сообщалось, Центризбирком уже обработал все протоколы. За поправки в Конституцию России выступили 77,92% проголосовавших, против — 21,27%. Явка на голосование, которое проходило с 25 июня по 1 июля, составила 67,97%.

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Голосование по поправкам в Конституцию
Владимир Путин во время голосования
Владимир Путин во время голосования
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