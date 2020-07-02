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Пожар в доме на Тверской угрожает соседним зданиям

15:38
  • четверг
  • 02 июля 2020

Причина возгорания – нарушения при ремонтных работах

Пожар в доме на Тверской улице в Москве распространился уже на 300 квадратных метров. В экстренных службах заявляют, что есть угроза распространения огня.
Пожар в доме на Тверской улице парализовал движение (видео)

По предварительным данным, причиной пожара в здании, построенном более 100 лет назад, могли стать нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах.

"Сейчас рассматривается версия нарушения техники безопасности, в том числе противопожарных требований, при ремонтных работах", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Уточняется, что в здании сейчас никто не живет – оно на реконструкции.

Сообщение о возгорании в доме по адресу Тверская улица, 24, поступило днем 2 июля. Эпицентр находился на втором этаже, но очень быстро огонь охватил и третий, и четвертый этажи. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти возможных.

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