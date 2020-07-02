Собянин: голосование консолидировало общество вокруг президента

Мэр отметил высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию

Сергей Собянин выразил благодарность жителям столицы за их политически ответственную и активную позицию. По словам мэра Москвы, россияне и москвичи в частности сделали свой четкий и однозначный выбор "от сползания в хаос - к сложному, трудному, но позитивному движению вперед".

"По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной", - написал мэр Москвы на своем персональном сайте.

Сергей Собянин отметил высокую явку на голосовании по поправкам. "Спасибо десяткам тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное голосование, удобные технологии и безопасность", - написал мэр.

За принятие изменений в Основной закон высказались без малого 78% граждан. Против - чуть больше 21%. Явка высокая, она составила 67,97%.

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