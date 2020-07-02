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Тверская перекрыта, вертолеты приведены в готовность: подробности пожара в центре Москвы

15:58
  • четверг
  • 02 июля 2020

Движения нет в обе стороны, автобусы ходят по измененным маршрутам

Тверскую улицу в районе дома №24, где произошел пожар, полностью перекрыли.
Пожар в доме на Тверской угрожает соседним зданиям

Улица перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца, сообщили в Депрансе столицы. На участке образовалась огромная пробка, водителей просят выбирать пути объезда. Автобусы № м1, 101, 904 в районе Тверской улицы временно ходят измененными маршрутами.

В тушении принимают участие более 185 спасателей и 60 единиц техники. МЧС приводит в готовность  пожарные вертолеты, передает РЕН ТВ.

Сообщение о возгорании в доме по адресу Тверская улица, 24, поступило днем 2 июля. Эпицентр находился на втором этаже, но очень быстро огонь охватил и третий, и четвертый этажи. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти возможных.

На данный момент площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, существует угроза перехода огня на соседние здания.

По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения техники безопасности, в том числе противопожарных требований, при ремонтных работах.

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