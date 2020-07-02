Депутат Мосгордумы Мария Киселева назвала вейкбординг перспективным видом экстремального спорта

Занятия экстремальным спортом можно приветствовать при соблюдении безопасности

Вейкбординг - перспективный вид экстремального спорта, отметила член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева. Она заявила, что приветствует занятия экстремальным спортом, если уделяется достаточное внимание обеспечению безопасности.

"В вейк-парках есть и опытные инструкторы, и проверенная техника, и широкий спектр возможных программ, рассчитанных на самый разный уровень подготовки. Для выхода на воду вейкер должен иметь хорошую спортивную форму и развитую координацию движений. Вейкборд требует регулярных тренировок, дисциплины, ведения здорового образ жизни. Такой "экстрим" - оригинальный, зрелищный, яркий - привлекателен для молодежи", - отметила Мария Киселева.

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