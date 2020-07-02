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Звание "Город трудовой доблести" присвоят сразу 20 городам

16:12
  • четверг
  • 02 июля 2020

Президент пообещал подписать документы в ближайшее время

Звание "Город трудовой доблести" присвоят сразу 20 российским городам. Владимир Путин поддержал предложение участников заседания оргкомитета "Победа", президент подпишет необходимые документы в ближайшее время.
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"На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания "Город трудовой доблести" сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные и убедительные, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона", - сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что власти обязаны учесть мнение граждан, которые собирали подписи в поддержку этой инициативы. Путин напомнил, что за бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов и Красных знамен государственного комитета обороны. Кроме того, факты личного мужества, трудового героизма жителей подтверждены документально.

В списке городов, которым будет присвоено почетное звание - Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

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