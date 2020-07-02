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Собянин осмотрел ход работ по капремонту корпусов Боткинской больницы

16:38
  • четверг
  • 02 июля 2020

Это самая современная высокотехнологичная клиника

Сергей Собянин в четверг осмотрел ход работ по капремонту корпусов Боткинской больницы. Мэр рассказал о ходе модернизации крупнейшего стационара Москвы.

Все корпуса будут реконструированы. Это не просто ремонт, замена штукатурки и так далее. На базе каждого из этих корпусов создается самая современная и новая клиника, начиная от сосудистого центра, заканчивая онкологическим амбулаторным центром, офтальмологии и так далее", - сказал Собянин.

По его словам, это самая современная высокотехнологичная клиника. "Конечно, это требует серьезной работы, проработки технического задания, проекта документаций. Мы поставили задачу перед строителями, чтобы они максимально ускорили ремонтные работы. Кстати, борьба с ковидом нас научила быстрее в этом отношении двигаться. Поэтому ремонт таких корпусов будет занимать не более полугода", - отметил мэр.

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