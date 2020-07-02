ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

18:12
  • четверг
  • 02 июля 2020

Мэр рассказал о ходе модернизации крупнейшего стационара Москвы

На базе Боткинской больницы в Москве создаётся современная многопрофильная клиника. Масштабная реконструкция продолжается с 2015 года. Уже полностью отремонтированы 4 корпуса. Ещё в четырех ремонт начался в мае. При этом крупнейший в России стационар ни на один день не прекращал приём пациентов. А в период пандемии там был развёрнут временный коронавирусный госпиталь

Боткинская больница возвращается к прежнему режиму работы. И капитальному ремонту корпусов. Сейчас на территории многопрофильной клиники - четыре здания в строительных лесах. В 28 корпусе раньше было медучилище. После реконструкции здесь откроется Центр амбулаторной онкологической помощи. Ведь Боткинская больница - один из шести столичных "якорных" стационаров этого профиля. Здесь есть все необходимое - в одном месте, передает "ТВ Центр".

В Центре амбулаторной онкологической помощи смогут проводить до 200 тысяч консультаций в год. Здесь же планируется разместить и койки дневного стационара. Это позволит проводить до 25 тысяч курсов химиотерапии ежегодно.

"Мы в Боткинской больнице продолжаем следующий шаг - модернизация этой клиники - крупнейшей и одной из самых лучших не только в городе, но и в стране. До этого мы реконструировали 4 корпуса. Сейчас, не дожидаясь окончания пандемии, приступили к реконструкции еще 4 корпусов. И в следующем году, я надеюсь, приступим к еще 4 последним корпусам. Кстати, борьба с Ковидом нас научила быстрее в этом отношении двигаться. Поэтому ремонт таких корпусов, я думаю, будет занимать, ну, может, чуть более полугода.  Хотя, по сути дела, здесь появляется новое здание", - сказал Собянин.

Параллельно с капитальным ремонтом корпусов начинается и строительство нового. Врачи говорят, что это будет уникальный скоропомощной корпус.

 "Это не просто красивые стены и комфортное пребывание пациентов, прежде всего, это самые современные технологии, это стажировки врачей и медсестер в лучших международных практиках. И, без сомнения, это даст свои результаты", - рассказал главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

После капитального ремонта и полного переоснащения в 7 корпус - бывший инфекционный переедет отделение гнойной травматологии. В Москве оно единственное в городе. Похожие центры есть только в Петербурге и в Кургане.

Новый корпус рассчитан на 30 коек с двумя специализированными операционными и отделением реанимации на 6 коек. Здесь же разместят стационар краткосрочного пребывания.

Сейчас 21 корпус больницы ещё задействован под коронавирусный госпиталь. Но в планах - вернуть его к прежнему режиму, через несколько дней он опять начнёт работать как сосудистый центр. А всего в столице еще три тысячи коек выведут из работы с коронавирусом на этой неделе.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин ознакомился с ходом реконструкции корпуса No28 больницы им. С. П. Боткина
Сергей Собянин ознакомился с ходом реконструкции корпуса No28 больницы им. С. П. Боткина
Рабочие во время реконструкции корпуса No28 больницы им. С. П. Боткина в Москве
Рабочие во время реконструкции корпуса No28 больницы им. С. П. Боткина в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.